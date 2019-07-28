В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».

По словам Мураева, ПЦУ осталась без админресурса. Депутат также назвал «радиорекламой» высказывания митрополита новой церкви Епифания о привезенных из Константинополя реликвиях.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. На собор также пришли два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП): митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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