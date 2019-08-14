Порошенко поведал об еще одном «выстреле» Зеленского в спину украинской армии

Бывший украинский лидер Петр Порошенко поведал об очередном выстреле президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Речь идет о планируемом сокращении комитета Верховной рады по делам ветеранов. По словам Порошенко, это может привести к ликвидации министерства по делам ветеранов, ведомства, которое, как добавил политик, есть во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах.

Экс-глава государства также отметил, что украинское министерство по делам ветеранов является стратегически важным для страны. Он добавил, что ведомство поддержали США, Канада и Великобритания. «Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение», — резюмировал Порошенко.

9 августа партия Зеленского «Слуга народа» предложила сократить пять комитетов, объединив их с другими. Так, в Верховной Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Министром по делам ветеранов Украины является Ирина Фриз, которая ранее была народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» (с мая 2019 года «Европейская солидарность).

Ранее 13 августа стало известно, что Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.

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