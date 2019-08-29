Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко. Об этом стало известно из переписки депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой, которую удалось снять журналистам издания «Страна.ua».

В сообщении депутат обращается к некой Леночке, обещая позже написать пост о назначении Авакова на пост главы МВД. По ее словам, она представляет себе «атаку фб (аудитории Facebook — прим. «Ленты.ру») на всю фракцию "Слуги народа"», однако «другого пути нет».

Она отмечает, что причина назначения Авакова на пост руководителя ведомства заключается в том, что Порошенко «очень серьезно готовит» государственный переворот. «Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пишет она. По ее словам, Аваков сохранит пост министра как минимум до декабря, потому что это на этот месяц «Петя готовит путч».

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Ранее в четверг Зеленский предложил депутатам переназначить на пост министра внутренних дел Украины Авакова, который занимает эту должность с 2014 года.

После поражения на выборах Порошенко постоянно обвиняет команду главы государства в «российском реваншизме» и регулярно призывает остановить это.

Аваков имеет давний конфликт с Порошенко, однако сам министр признал это только в 2019 году. После победы Зеленского на выборах глава МВД уже делал несколько намеков на то, что экс-президент должен ответить перед законом в случае, если будет доказан преступный характер его деяний. «Виноват — ответит, не виноват — будет все спокойно», — говорил он. Кроме того, во время президентских выборов Аваков отметился активной борьбой с фальсификациями, после чего Порошенко заявил, что полиция работала лично против него.

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