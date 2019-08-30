Депутат из партии Зеленского объяснила слова о путче Порошенко

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая пояснила журналистам смысл своего сообщения о подготовке экс-президентом Петром Порошенко государственного переворота. Об этом сообщает украинская редакция «Радио Свобода».

По словам Богуцкой, она намерено написала это сообщение на виду у журналистов. «Хайпанула, да», — признается она. Депутат отметила, что ее заявление о путче стоит воспринимать как сарказм. Тем не менее некоторые действия команды Порошенко, в частности внесение в Раду прошлого созыва законопроекта о сокращении президентских полномочий, а также затягивание с назначением даты инаугурации, она воспринимает именно как попытку государственного переворота.

Она отринула обвинения журналистов в распространении фейков, отметив, что она высказала свое личное мнение, Богуцкая также отметила, что у нее нет доказательств подготовки экс-президентом переворота.

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В ходе первого заседания Верховной Рады девятого созыва украинским журналистам удалось сфотографировать экран телефона Богуцкой, на котором можно было разобрать переписку с неизвестным адресатом. В сообщении депутат объясняла причину назначения Арсена Авакова на пост главы МВД. По ее словам, она заключается в том, что Порошенко «очень серьезно готовит» государственный переворот. «Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пишет она. По ее словам, Аваков сохранит пост министра как минимум до декабря, потому что на этот месяц «Петя готовит путч».

29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады Украины девятого созыва, в которой впервые в истории страны коалиционное большинство было сформировано одной единственной партией. В ходе заседания депутаты рассмотрели несколько законопроектов, а также назначили новое правительство.

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