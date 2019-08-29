Украина обрела правительство

Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
За вариант, предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком, проголосовал 281 депутат при необходимом минимуме в 226.
В новом правительстве Украины стало на трех министров меньше. Были объединены министерства энергетики и экологии, экономики и аграрной политики, и министерство по делам молодежи и спорта с Минкультуры.
Из прошлого состава кабмина остался только глава МВД Арсен Аваков, он сохранил свой пост.
Ранее 29 августа во время обсуждения кандидатур на пост вице-спикера Верховой Рады спикер и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину. Тот смог продолжить выступление только перейдя на украинский язык.