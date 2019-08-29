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Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату

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Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Волошин обращался к представителю президента в парламенте Руслану Стефанчуку в момент, когда обсуждалась кандидатура последнего на пост вице-спикера Верховой Рады. В этот момент он приветствовал намерение Стефанчука и Разумкова «не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов». После перешел на русский язык: «В этом зале есть разные депутаты, мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии».

Разумков сделал ему замечание, попросив придерживаться регламента, после чего депутат от «Оппозиционной платформы» заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этих слов Разумков отключил ему микрофон.

Волошин смог продолжить выступление только перейдя на украинский язык. После этого Разумков вновь включил микрофон.

Ранее Разумков уже был участником языкового конфликта. На заседании подготовительной депутатской группы он вступил в спор между депутатом от партии экс-президента Петра Порошенко Ириной Геращенко и депутатом от «Оппозиционной платформы» Вадимом Рабиновичем. Рабинович пытался доказать, что он имеет право говорить на русском языке, однако Разумков, ссылаясь на украинские законы, отмечал, что оппозиционный депутат не прав и обязан говорить по-украински. Тогда же он пообещал, что будет отключать микрофоны во время заседаний Верховной Рады, если такие нарушения регламента будут повторяться.

Еще раньше Разумков говорил, что будет публично говорить по-русски, пока Киев не вернет контроль над Крымом и Донбассом.

Практика отключения микрофона русскоязычным депутатам парламента активно практиковалась в Верховной Раде восьмого созыва. Ее часто использовал бывший спикер Андрей Парубий, а также его заместители. Примечательно, что микрофон отключали независимо от того, какой вопрос пытался поднять тот или иной русскоязычный депутат.

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