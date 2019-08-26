Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке

На территории самопровозглашенных республик Донбасса сбросили с беспилотника агитационные листовки. Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Ежик Донецкий».

На кадрах видно, как с беспилотника на город сбрасывают свертки. Затем в ролике показывают, как выглядят листовки: на них изображены гипермаркеты, работающие заводы и митинги. Картинки сопровождаются подписями на русском языке «Время строить и восстанавливать», «Время возвращать мир на Донбасс», «Может хватит играть в "независимую народную республику?"».

«Как хорошо, что хоть кто-то догадался поздравить людей в оккупации», — говорится в подписи (Киев считает неподконтрольные области Донбасса территориями, оккупированными Россией — прим. «Ленты.ру»). Очевидно, автор поста имеет в виду поздравление с Днем независимости Украины, который отмечался 24 августа.

Над каким именно городом летал беспилотник, не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы на выборах заявил, что собирается вернуть контроль над Донбассом с помощью масштабной информационной войны. Отдельная роль в этом процессе отводится русскому языку: глава государства планирует запустить русскоязычный канал, а глава президентской партии Дмитрий Разумков отмечал, что для Донбасса могут предусмотреть поправки в закон об украинизации всех сфер жизни в стране.

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