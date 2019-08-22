Уволенного Зеленским переговорщика заменил уроженец Донбасса

Новым представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе стал Валерий Гребенюк. Об этом рассказал «Радio Свобода» спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Гребенюк уже принял участие в обсуждении реализации «формулы Штайнмайера» — предложений министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Переговоры прошли безрезультатно.

Валерий Гребенюк является уроженцем Луганской области, в 2008-2014 годах занимал должность посла Украины в странах Южной Африки, представлял страну в Европейском комитете по борьбе с терроризмом. Сотрудничает со Службой безопасности страны (СБУ) как дипломатический советник по вопросам международного права.

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Бывший представитель Киева в контактной группе Роман Бессмертный был уволен 13 августа. Президент Владимир Зеленский назначил его на этот пост 19 июня. При Бессмертном участники переговоров смогли договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.

По неофициальным данным, Зеленский убрал Бессмертного из переговорного процесса из-за разности их взглядов на перспективы мирного процесса. Увольнению дипломата предшествовало его заявление, что Киев должен выйти из группы после гибели украинских военных в Донбассе в начале августа. Бессмертный эту информацию подтвердил.

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