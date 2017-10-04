Вице-спикер Рады отключила депутату микрофон за выступление на русском языке

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед отключила микрофон депутату Евгению Балицкому за выступление на русском языке. Об этом в среду, 4 октября, сообщает издание «Гордон».

Балицкий с парламентской трибуны Рады выступал по вопросу тяжелой экологической ситуации в Запорожской области и отсутствия средств на решение проблемы. Сыроед призвала депутата говорить по-украински. «Вы в стенах украинского парламента», — сказала вице-спикер.

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Балицкий в ответ заявил, что говорит не о политике, а о проблемах целого региона. Тогда Сыроед отключила микрофон, и депутат был вынужден покинуть трибуну.

В марте в сессионном зале Рады произошла стычка между депутатом от «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом и несколькими его коллегами из-за того, что парламентарий выступал на русском языке. Вилкул с трибуны парламента обратился к собравшимся с речью о вызванном угольной блокадой кризисе в металлургии страны. Несколько депутатов окружили его, один из них убрал микрофон от лица Вилкула и потребовал говорить только по-украински. Тем не менее Вилкул продолжил выступление на русском языке.