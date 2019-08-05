Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, конфликт на юго-востоке Украины — ключевая проблема в стране. «Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — объяснил он.

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Разумков отметил, что для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление, решение вопросов внутренней политики — борьба с коррупцией, информационная политика, экономика, инфраструктура и социальная политика.

Украинская сторона хочет закончить эту войну, однако подобное желание наблюдается «не у всех участников этого процесса», заверил лидер партии президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что вопрос предоставления особого статуса для Донбасса будет обсуждаться в стенах Рады.

В июле Разумков счел возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны. Русский язык может стать не государственным, а региональным, что будет соответствовать Европейской хартии региональных языков и украинской конституции.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятие закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

Зеленский неоднократно заявлял, что одной из его приоритетных задач на посту главы государства будет работа по прекращению конфликта в Донбассе. Война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича. Киев утверждает, что за самопровозглашенными республиками Донбасса стоит Москва. Россия отрицает свое участие в конфликте.

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