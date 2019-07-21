Партия Зеленского заявила о желании быстрее закончить войну в Донбассе

Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для скорейшего окончания войны в Донбассе. Об этом он заявил после закрытия избирательных участков, передает РИА Новости.

Он рассказал, что партия в рамках имеющихся полномочий уже предпринимает ряд действий, которые «позитивно влияют на сложившуюся ситуацию».

Позднее Зеленский также подтвердил, что считает приоритетными вопросами прекращение конфликта в Донбассе и возвращение пленных.

Ранее на Украине опубликовали первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду. По данным на 18:00, наибольшее количество голосов получила политическая сила действующего президента Владимира Зеленского — за «Слугу народа» проголосовало более 43 процентов избирателей.

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