Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады

Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Цензор.НЕТ».

Радуцкий, который также является основателем клиники «Борис», переписывался на смартфоне во время заседания Рады. Собеседнику, обозначенному как «Никон Игорь», он написал: «Мой человек Зоряна Черненко». «А то все ****** [говорят], что Супрун», — ответил тот. «*** [Пенис] им в жопу!!!» — отреагировал Радуцкий.

Ранее украинская пресса писала, что председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации Зоряна Черненко может возглавить Министерство здравоохранения республики, сменив Ульяну Супрун, исполняющую обязанности министра.

29 августа журналисты заметили еще одну переписку на смартфоне депутата «Слуги народа». Парламентарий Лиза Богуцкая во время заседания Рады написала некой «Леночке», что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова, поскольку бывший президент Петр Порошенко готовит переворот. «Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила депутат и добавила, что глава МВД сохранит пост до декабря, поскольку «именно на декабрь Петя готовит путч».

«Слуга народа» получила большинство на парламентских выборах 21 июля. Спикером Рады стал глава политической силы Дмитрий Разумков.

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