Советник Зеленского порассуждал о лечении людей разных рас

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью газете «Ваше здоровье» о врачебной помощи людям разных рас.

Один из вопросов касался возможности внедрения международных медицинских протоколов лечения на Украине. Радуцкий заявил, что этот стандарт является «чем-то вроде евроремонта, чем-то модным и привлекательным».

«Лечение пациентов — не ремонт. Протоколы других стран можно брать за основу, но их обязательно нужно адаптировать», — сказал советник Зеленского и пояснил, что особенности лечения «представителей разных рас» определяются «генетическими различиями в течении» различных заболеваний.

Нынешний министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун не раз подвергалась жесткой критике президента Зеленского. В одном из интервью он в шутку поблагодарил бога за то, что глава Минздрава не является его лечащим врачом.

Кроме того, в видеообращении, где глава государства объявил о расширении люстрационного законодательства на всю команду своего предшественника, он намекнул на некомпетентность Супрун. Украинский лидер возмутился тем, что «министры, которые угробили здоровье нации, рассказывают о вреде вишневых косточек». Речь шла об одном из постов министра в Facebook.

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