В партии Зеленского призвали повременить с реформами

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования. Об этом он рассказал в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

Однако Разумков отметил, что на реализацию всех реформ нужно время, так как необходимо подготовить законопроекты и обсудить проблемные вопросы.

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Он заявил, что в планах команды президента Владимира Зеленского открыть рынок земли в стране, однако он пока не может сказать, когда пройдет реформа, это нужно будет обсудить в ближайшем будущем.

Относительно пенсионной реформы Разумков рассказал, что хочет ввести накопительную систему. Но нужно время, чтобы перейти от нынешней устоявшейся пенсионной системы, отметил он.

Комментируя развитие сферы здравоохранения в стране, лидер «Слуги народа» заявил, что видит будущее за страховой медициной, однако, когда именно произойдут изменения, не уточнил.

По итогам выборов в Верховную Раду «Слуге народа» удалось набрать 43,16 процента голосов. Также кандидаты от нее победили в 130 одномандатных округах. Таким образом президентская партия получила в парламенте 254 места, что позволяет ей впервые за историю Украины сформировать правительство без коалиционного договора с другими партиями.

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