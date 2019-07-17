Зеленский решил урезать число министров

Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского работает над сокращением состава правительства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Речь идет не только о сокращении членов правительства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти. Работа продолжается, больше деталей я пока сообщить не могу», — заявил он.

Рябошапка сообщил, что сокращения коснутся вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства, и центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами. Он считает, что административная реформа давно назрела на Украине.

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20 июня Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны. По его словам, в некоторых актах до сих пор упоминаются «победы Великой Октябрьской социалистической революции», «ленинские идеи» и «разработанный коммунистической партией курс советского государства».

Ранее Зеленский заявлял, что иностранный бизнес опасается украинских правоохранительных органов, «которые давят на предпринимателей», а также украинских судов, не способных защитить бизнес. Он пообещал устранить проблему силового давления, подчеркнув, что инвестиционный климат страны является для него приоритетом. По его словам, инвестиционной привлекательности Украины также будут способствовать и отдельные проекты его администрации, направленные на снижение влияния бюрократического аппарата.

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