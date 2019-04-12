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Глава МВД Украины порассуждал о допросе Порошенко по коррупционным делам

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Арсен Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил возможность вызова действующего президента Петра Порошенко на допрос по делам о коррупции. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», — сказал Аваков, отвечая на вопрос о возможности привлечь Порошенко к разбирательствам по истечении его президентского срока.

«Виноват — ответит, не виноват — будет все спокойно», — добавил глава МВД.

Министр сказал, что в данный момент некорректно было бы рассуждать о деталях возможного допроса Порошенко, поскольку он лично не имеет таких прав, и на подобные вопросы он предпочел бы отвечать вместе с генпрокурором Юрием Луценко. Аваков также отметил, что сам регулярно ходит на допросы, в последний раз он давал показания в 2014 году по делу о покушении на бывшего президента страны Виктора Януковича, заведенному в Москве.

28 марта Луценко сообщил о завершении расследования против украинского бизнесмена Сергея Курченко, которого связывают с Януковичем и обвиняют в особо тяжких преступлениях против государства. Фигурантами расследования стали 98 человек, среди них высшие должностные лица министерств, ведомств и государственных компаний. В их числе оказались глава бывший глава администрации президента Украины (АПУ) Борис Ложкин и нынешний заместитель главы АПУ Алексей Филатов, бывший председатель Нацбанка страны Валерий Гонтарев.

Однако вскоре после заявления генпрокурора его ведомство сообщило, что обвинения против вышеупомянутых лиц были выдвинуты с нарушениями законодательства. 29 марта представитель департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры рассказал, что из здания исчезли материалы этого дела, а его самого собираются обыскивать и арестовать.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских деталей для оборонных предприятий Украины. Организаторами преступной схемы названы замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь. Оба ранее носили фамилию Свинарчук.

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