Порошенко потребовал проверить коррупционеров на детекторе лжи

Президент Украины Петр Порошенко потребовал отправить обвиняемых в коррупции топ-менеджеров «Укроборонпрома» на детектор лжи. Его слова приводит президентская пресс-служба.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследования», — заявил Порошенко на заседании Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО).

В случае выявления преступлений президент потребовал передать соответствующие результаты исследований полиграфа Службе безопасности Украины (СБУ) или в правоохранительные органы.

Порошенко также планирует добиться от правительства немедленного финансирования международного аудита

«Укроборонпрома». Он добавил, что решение должно быть принято уже в апреле. Отдельный аудит будет проведен Государственной аудиторской службой.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь — ранее они носили фамилию Свинарчук.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверить всех украинцев на детекторе лжи на предмет сотрудничества с «сепаратистами» из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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