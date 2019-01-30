Украинцев предложили проверить на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверить всех украинцев на предмет сотрудничества с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина». Соответствующий фрагмент эфира доступен на YouTube.

Матиос считает, что перед Украиной наиболее остро стоит проблема «отсеивания» тех, кто вынужденно живет под властью ДНР и ЛНР, от «организаторов фейковых выборов» и тех, кто «собирает налоги». Для решения этой задачи Матиос предложил использовать специальную программу: «Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере».

Прокурор заявил, что пройти проверку придется не только жителям Донбасса, но и всем украинцам. Он считает, что в противном случае в стране произойдет рост социальной напряженности, и «сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР И ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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