Назначен новый премьер-министр Украины

Верховная Рада утвердила Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины, передает «Украинская правда».

Назначение одобрили 290 депутатов.

В своей речи новый глава Кабмина коснулся экономических проблем страны, в частности, необходимости погасить долги государства в ближайшие годы, а также подчеркнул, что одной из главных задач нового правительства является борьба с коррупцией.

«В этом правительстве воровать не будут ... Уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, мы будем договариваться о новом соглашении», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука с партией «Слуга народа» на совещании фракции перед первым пленарным заседанием новой Рады. Глава Кабмина занимал пост заместителя руководителя офиса главы государства, сопровождал главу государства в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам. До этого возглавлял некоммерческую организацию, созданную Евросоюзом для улучшения делового климата на Украине.

Политическую карьеру Гончарук начал еще при бывшем президенте Петре Порошенко, он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. При этом во время президентской кампании он отметился критикой Зеленского. Однако уже в мае его привел в администрацию президента глава офиса Андрей Богдан.

СМИ называли Гончарука возможным премьером еще в июле. Кроме того, утверждение чиновника на пост главы кабмина предсказал олигарх Игорь Коломойский, который также угадал с назначением Богдана и переназначением главы МВД Украины Арсена Авакова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



