В России упали продажи средств от диареи и изжоги

«Ъ»: Продажи средств от изжоги и диареи в упаковках в России упали на 3,4 процента

По итогам первых пяти месяцев 2026 года продажи в России препаратов, направленных на улучшение работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), упали в натуральном выражении на 3,4 процента, а в штуках (число таблеток или индивидуальных доз) — на 1,3 процента. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group пишет «Коммерсантъ».

В денежном выражении продажи выросли на 8,1 процента за счет повышения стоимости препаратов. В общей сложности за указанный период потребители приобрели 125,4 миллиона упаковок средств на 39 миллиардов рублей.

Самое сильное снижение продаж в натуральном выражении показали противодиарейные кишечные адсорбенты — минус 9,4 процента в дозах и минус 10,5 процента в упаковках.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк предположил, что одной из причин динамики стала низкая заболеваемость ОРВИ зимой и весной, поскольку такие инфекции способствуют расстройствам ЖКТ.

Также свое влияние оказало не очень успешное начало туристического сезона, поскольку расстройство желудка является частой проблемой для туристов. Дополнительным фактором в материале называется снижение продаж клубники и черешни в конце мая и начале июня.

Ранее сообщалось, что за последние три года в России объем продаж антидепрессантов в стоимостном выражении вырос в два раза, анксиолитиков (транквилизаторов) — на треть, психостимуляторов — на 20 процентов.