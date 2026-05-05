Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:20, 5 мая 2026Экономика

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

Forbes: В России продажи антидепрессантов выросли в два раза за три года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За последние три года в России объем продаж антидепрессантов в стоимостном выражении вырос в два раза. Как пишет Forbes со ссылкой на AlphaRM, продажи анксиолитиков (транквилизаторов) выросли на треть, психостимуляторов — на 20 процентов.

Как следует из материала, с 2022 года рост числа проданных упаковок антидепрессантов составил 41 процент, анксиолитиков — 12 процентов. Отмечается, что в то же время объемы физической реализации психостимуляторов снизились на 4,6 процента.

Forbes опросил врачей, и они объяснили рост продаж этих препаратов с тем, что психиатрическая помощь в целом стала доступнее. Кроме того, влияние оказали дестигматизация психиатрии и улучшение методов диагностики.

Ранее психиатр Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. По его словам, об ухудшающемся психическом состоянии говорят бессонница и стремительное изменение веса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов

    Канцлера Германии призвали отправить в отставку

    Ученая описала произошедшие на грани жизни и смерти видения

    Москвичка проникла в чужую квартиру и заснула

    Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

    Российский защитник клуба НХЛ пережил сотрясение мозга и скоро сможет играть

    У сотрудника МГУ выявили заболевание корью

    На Западе обвинили власти Украины в вовлечении детей в культ смерти

    Россия одобрила проект программы по преодолению последствий Чернобыля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok