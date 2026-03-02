Названы два первых признака депрессии

Психиатр Дикарев назвал бессонницу и потерю или набор веса признаками депрессии

Психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Бессонница или постоянная сонливость, а также стремительная потеря или, наоборот, набор веса без видимой причины — часто это первые звонки депрессии, тревожного расстройства, выгорания или скрытой психологической травмы», — предупредил Дикарев.

Он объяснил, что, если мозг перегружен из-за тревоги, он не может полноценно переключиться на режим отдыха. Это приводит к физическому истощению и, как следствие, развитию полноценного тревожно-депрессивного расстройства, отметил специалист.

Дикарев добавил, что о депрессии может говорить и постоянная сонливость. Если человек спит по 12-14 часов в сутки и встает совершенно разбитым, это может указывать на атипичную депрессию, при которой тоска маскируется под постоянную усталость. В этом случае сон не потребность, а форма избегания непереносимой реальности и чувства собственной несостоятельности, уточнил доктор.

Психиатр добавил, что стресс, тоска и тревога влияют также влияют на аппетит. По его словам, признаками депрессии могут быть как необъяснимая потеря веса, так и набор лишних килограммов.

