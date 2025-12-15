Реклама

11:32, 15 декабря 2025Забота о себе

Врачи посоветовали обзавестись пятью привычками ради укрепления психического здоровья

Психиатр Леопольдо: Плохой сон повышает раздражительность и импульсивность
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Психолог Веруска Васконселос и психиатр Педро Леопольдо заявили, что ради укрепления психического здоровья необходимо обзавестись пятью привычками. Их врачи перечислили в беседе с изданием Metropoles.

По словам Васконселос, важно признавать собственные чувства и эмоции, а не игнорировать их. «Одобрение — это привычка, которая меняет способ организации работы мозга. Когда человек учится говорить про себя: "Это имеет смысл, это действительно сложно", он уменьшает эмоциональную перегрузку вдвое», — пояснила она. Также важно регулярно составлять распорядок дня, поскольку когда все дела распланированы, мозгу не нужно тратить энергию на постоянное принятие решений.

Леопольдо утверждает, что для здоровья психики имеет огромное значение качественный сон. «Плохой сон нарушает эмоциональное равновесие, повышает раздражительность, импульсивность и тревожность», — рассказал он. Помимо этого, специалисты посоветовали поддерживать физическую форму, поскольку ментальное здоровье зависит от сбалансированного питания и спортивных нагрузок.

Последняя рекомендация врачей — обзавестись новыми знакомствами, так как проведение времени с людьми, с которыми человек может побыть собой, благотворно влияет на психику.

Ранее психолог Сильвия дан Бен рассказала, какие темы не стоит поднимать за новогодним столом. Так, она посоветовала во время праздника не разговаривать о рождении детей.

