Названы запрещенные за новогодним столом темы

Психолог дан Бен призвала не обсуждать за новогодним столом замужество

Психолог Сильвия дан Бен заявила, что некоторые вопросы, заданные за новогодним столом, могут поставить собеседника в неловкое положение. В беседе с изданием El Economista она назвала темы, обсуждения которых лучшее избегать.

По словам дан Бен, под запретом находятся вопросы о наличии партнера, планах на рождение детей и замужестве. Кроме того, не стоит интересоваться у другого человека, почему он похудел или потолстел, подчеркнула она.

При этом специалистка призвала не молчать, если за новогодним столом кто-то задал неловкий вопрос. В этом случае она посоветовала быстро сменить тему, чтобы направить разговор в более позитивное русло. Также важно сказать собеседнику, что его вопрос был неприятен. А если диалог стал слишком напряженным, то можно использовать юмор, чтобы сгладить ситуацию, заключила дан Бен.

