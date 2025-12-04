Реклама

19:32, 4 декабря 2025

Названы запрещенные за новогодним столом темы

Психолог дан Бен призвала не обсуждать за новогодним столом замужество
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Milan Ilic Photographer / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Сильвия дан Бен заявила, что некоторые вопросы, заданные за новогодним столом, могут поставить собеседника в неловкое положение. В беседе с изданием El Economista она назвала темы, обсуждения которых лучшее избегать.

По словам дан Бен, под запретом находятся вопросы о наличии партнера, планах на рождение детей и замужестве. Кроме того, не стоит интересоваться у другого человека, почему он похудел или потолстел, подчеркнула она.

При этом специалистка призвала не молчать, если за новогодним столом кто-то задал неловкий вопрос. В этом случае она посоветовала быстро сменить тему, чтобы направить разговор в более позитивное русло. Также важно сказать собеседнику, что его вопрос был неприятен. А если диалог стал слишком напряженным, то можно использовать юмор, чтобы сгладить ситуацию, заключила дан Бен.

Ранее психолог Сандра Шевински заявила, что в декабре увеличивается количество обращений к психиатру. Одной из причин она назвала популярную игру «тайный Санта».

