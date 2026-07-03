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11:37, 3 июля 2026Культура

Седокова почтила память Тиммы после обвинений в избиениях

Анна Седокова вышла на связь в слезах в день рождения экс-супруга Яниса Тиммы
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певица Анна Седокова почтила память бывшего мужа Яниса Тиммы в день его рождения. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«С днем рождения, моя любовь. Мы не смогли победить твое прошлое. И у нас нет будущего», — написала Седокова, выложив нарезку архивных видео с баскетболистом.

После этого артистка вышла на связь в слезах и отметила, что чувствует себя нормально, но день оказался более сложным, чем обычно. Она добавила, что не нуждается в медицинской помощи, поскольку это ее обычное состояние.

«Мне нормально. Я привыкла с этим жить», — заключила Анна.

В тот же день Седокова впервые рассказала о физическом насилии со стороны баскетболиста Яниса Тиммы. Певица заявила, что у экс-супруга были проблемы с агрессией. По словам Анны, однажды в День святого Валентина он сильно ее избил, наутро артистке пришлось прятать синяки на лице от детей. Седокова также опубликовала фото Яниса, спящего с ножом в руке, и заявила, что спортсмен кидался этим ножом в нее.

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