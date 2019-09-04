Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском

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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, что в начале выступления Порошенко Богдан начал поднимать руки вверх и кривляться. На заседании присутствовал президент страны Владимир Зеленский, который, судя по видеоролику, едва сдерживает свой смех. Стоя за трибуной, бывший украинский лидер говорил о необходимости отменить депутатскую неприкосновенность.

«25 лет украинский народ ждет отмены касты неприкосновенных», — говорил Порошенко. Во время этих слов Богдан начал пародировать нардепа.

Накануне, 3 сентября, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За изменение в Конституцию проголосовали 373 парламентария. Закон вступит в силу с 1 января 2020-го. Документ зарегистрировал еще в 2017 году Петр Порошенко, тогда занимавший пост президента Украины.

14 августа актеры комедийной студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, показали пародию на главу государства в первом без его участия концерте. Один из номеров посвятили близким отношениям украинского лидера с главой его офиса Андреем Богданом.

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