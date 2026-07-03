В НАТО назвали Рютте брачным консультантом

Reuters: Рютте стал «брачным консультантом» НАТО по общению с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал «брачным консультантом» альянса по общению с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

«У нас всегда есть потрясающий консультант по вопросам семьи и брака — Марк Рютте — для получения благосклонности [Трампа]», — отметил дипломат НАТО.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что подход Рютте к отношениям с Трампом приносит позитивные результаты.

30 июня генсек НАТО оценил чувство юмора американского лидера, которого он ранее назвал папочкой.