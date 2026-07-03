Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 3 июля 2026Мир

В НАТО назвали Рютте брачным консультантом

Reuters: Рютте стал «брачным консультантом» НАТО по общению с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал «брачным консультантом» альянса по общению с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

«У нас всегда есть потрясающий консультант по вопросам семьи и брака — Марк Рютте — для получения благосклонности [Трампа]», — отметил дипломат НАТО.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что подход Рютте к отношениям с Трампом приносит позитивные результаты.

30 июня генсек НАТО оценил чувство юмора американского лидера, которого он ранее назвал папочкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемую в организации взрыва в Монако нашли в Германии

    Минпромторг отчитался о ситуации с реализацией машин в России

    Задержан экс-глава Росавиации

    Губернатор Севастополя сообщил об увеличении числа свободно продающих топливо заправок

    Врач назвал способ проверить риск инфаркта за несколько минут

    В России упали продажи средств от диареи и изжоги

    100 миллионов украденных из банка рублей проиграли в казино

    В НАТО назвали Рютте брачным консультантом

    В России отреагировали на удар ВСУ по автобусу из Белоруссии

    Седокова почтила память Тиммы после обвинений в избиениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok