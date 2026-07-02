Писториус одобрил «пресмыкание» Рютте перед Трампом

Министр обороны Германии Писториус: Подход Рютте к Трампу неизменно приводит к результату

Подход генерального секретаря НАТО Марка Рютте к общению с президентом США Дональдом Трампом неизменно приводит к результату. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Spiegel.

Главу немецкого оборонного ведомства спросили, неприятно ли ему, как Рютте «пресмыкается» перед Трампом, чтобы угодить ему.

«Я так не считаю. Марк Рютте — действительно превосходный коммуникатор. Он принимает людей такими, какие они есть. Его подход к президенту США неизменно приводит к результатам, которые отвечают интересам всех, включая Дональда Трампа», — ответил он.

Ранее Писториус рассказал о личной подготовке к возможной войне. По его словам, они с женой обеспечили себя водой и продовольствием на несколько недель.