Писториус обеспечил себя водой и продовольствием на случай войны

Писториус заявил, что обеспечил себя и жену питанием и водой на случай войны

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о личной подготовке к возможной войне. Об этом сообщает Spiegel.

«Несколько дней мы с женой вполне можем обеспечить себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», — заявил он.

Также немецкий министр объяснил, почему стал реже использовать термин «готовый к ведению войны» (kriegstüchtig). По его словам, слово возымело свое действие, но и напугало некоторых людей, чего он не планировал.

Ранее Писториус признал, что вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду бундесвера исключительно на добровольной основе. Он отметил, что в случае необходимости власти могут прибегнуть к обязательному призыву.