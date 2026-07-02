Писториус обеспечил себя водой и продовольствием на случай войны

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о личной подготовке к возможной войне. Об этом сообщает Spiegel.
«Несколько дней мы с женой вполне можем обеспечить себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», — заявил он.
Также немецкий министр объяснил, почему стал реже использовать термин «готовый к ведению войны» (kriegstüchtig). По его словам, слово возымело свое действие, но и напугало некоторых людей, чего он не планировал.
Ранее Писториус признал, что вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду бундесвера исключительно на добровольной основе. Он отметил, что в случае необходимости власти могут прибегнуть к обязательному призыву.