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19:30, 22 июня 2026Мир

Министр обороны Германии допустил принудительный набор в бригаду на границе с Белоруссией

Министр обороны Германии Писториус допустил принудительный набор в литовскую бригаду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что вряд ли удастся укомплектовать расквартированную в Литве бронетанковую бригаду бундесвера исключительно на добровольной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время своего визита на первые учения 45-й бронетанковой бригады Писториус признал, что вряд ли все 4,8 тысяч военнослужащих можно будет набрать добровольно. В случае необходимости власти могут прибегнуть к обязательному призыву», — говорится в публикации.

Глава оборонного ведомства неоднократно называл обеспечение полной боеготовности бригады «наивысшим приоритетом». Также до этого Писториус заявлял, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.

Ранее стало известно, что Германия перебрасывает почти пять тысяч солдат на границу с Белоруссией в настоящее время в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих. Они проводят учения рядом с белорусской границей.

При этом к концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе. Как заявили в бундесвере, при укомплектовании бригады «не исключена возможность принудительного привлечения солдат». По словам инспектора сухопутных войск генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, главная цель — уже в следующем году обеспечить полную боеготовность бригады в Литве.

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