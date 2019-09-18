Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным

Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом. Об этом сообщает «Громадське радiо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

По словам Динзе, всех освобожденных автоматически внесли в российские базы с пометкой о запрете на въезд. «На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — сказал адвокат. Он предполагает, что запрет будет действовать пожизненно.

Материалы по теме Россия и Украина обменялись заключенными Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки

9 сентября стало известно, что освобожденному в рамках обмена украинскому журналисту Роману Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В частности, Киев передал российской стороне главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского и жителя Донбасса Владимира Цемаха, которого голландская прокуратура считает свидетелем по делу о сбитом над Донбассом «Боинге». Россия выдала Украине осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, а также 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!