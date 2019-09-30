Сенцов назвал три условия для примирения с Россией

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов назвал три условия, которые должна выполнить Россия для начала переговоров с Украиной. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

По мнению Сенцова, Москва должна «вернуть все территории, которые они у нас забрали», а также «компенсировать все материальные потери» Киева. В качестве третьего условия украинский режиссер назвал необходимость публичного покаяния «за всех убитых и искалеченных» украинцев. При этом, по мнению Сенцова, покаяние должно быть постоянным, а извинения с российской стороны должны раздаваться каждый раз, когда звучит слово «Украина». «Как делают немцы, слыша слово "холокост"», — пояснил он.

«Только после этого можно о чем-то с ними разговаривать», — отметил украинский активист. При этом он подчеркнул, что ни одно из его условий не может быть выполнено до тех пор, пока в России продолжает руководить действующая власть. «Поэтому любой, кто сегодня против [президента России Владимира] Путина, он для меня союзник», — заявил Сенцов.

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Украина считает, что Россия оккупировала часть ее территорий, в частности Крым и Донбасс. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее число жителей полуострова высказалось за выход из-под юрисдикции Киева и воссоединение с исторической родиной. Вскоре после этого на востоке Украины началось вооруженное восстание против сменившейся в результате государственного переворота центральной власти. Киев считает, что ответственность за это несет Россия.

Москва отрицает обвинения украинских властей в оккупации, указывая, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного законодательства. Говоря о войне в Донбассе, Россия подчеркивает, что конфликт носит гражданский внутриукраинский характер, и Россия не является одной из его сторон.

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