Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что во время своего пребывания в российской тюрьме столкнулся с пытками со стороны сотрудников ФСБ. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

По словам режиссера, во время допросов сотрудники спецслужбы душили его пакетом, били дубинками по пяткам, раздевали и угрожали изнасиловать. «Такие вот обычные допросы. Это ничего необычного. Это для вас может быть какой-то шок, но, побывав в тюрьмах, я такого насмотрелся, такого наслушался, что понимаю, что это легкая программа такая», — сказал он.

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Также Сенцов рассказал об обстоятельствах своего задержания в Крыму в 2014 году. По его словам, в то время он открыто занимал проукраинскую позицию и «занимался многими вещами, которые могли не понравиться» российскому руководству. Отвечая на вопрос журналиста о причинах возбуждения уголовного дела по факту создания террористической группы, режиссер заявил, что некие проукраинские активисты разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в здание офиса «Единой России».

«Хулиганство такое, но ФСБ зацепилась и сделала из этого теракт, объявили, что они покушались на партию "Единая Россия". И нас осудили как бы. То есть это уже давно все было решено. Потому что, когда меня задержали, пытали, допрашивали и ничего не нашли, меня все равно не отпустили», — добавил режиссер.

Ранее в сентябре Сенцов назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма. В частности, он отметил, что полуостров никогда не был до конца украинским из-за неправильной политики Киева.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября текущего года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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