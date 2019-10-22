Сенцов решил стать правозащитником и рассказать иностранцам о России

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов заявил о намерении создать общественную организацию, в которой он собирается заниматься правозащитной и культурной деятельностью. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Сенцова, он пришел к выводу, что к общественной деятельности следует подходить профессионально. «Я снимаю о том, что мне интересно, то, что внутри меня. А общественная деятельность — это внешнее, то, что нужно для страны, для ребят, которые в тюрьме», — сказал украинский режиссер. Он добавил, что сейчас много ездит по миру, однако интерес к нему продлится максимум полгода, поэтому он принял решение заниматься «достаточно широким спектром общественной работы».

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«Ежедневно я встречаюсь со многими людьми и делаю все, что возможно, для нашей страны, чтобы разъяснить людям, прежде всего иностранцам, что за государство Российская Федерация, кто такой [президент России Владимир] Путин, чего они от нас хотят. И что ведя с ними переговоры, нужно понимать, что верить им нельзя. Второе направление — это, конечно, наши ребята», — отметил Сенцов.

Он также рассказал, что для функционирования организации может быть создан отдельный фонд. При этом украинский режиссер не исключил, что он получит его имя, «чтобы скорее собрать деньги».

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября текущего года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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