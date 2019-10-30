Сенцов счел украинцев проблемой Украины

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что, помимо внешней проблемы в лице России и внутренней в виде коррупции, его стране мешают сами жители. Заявление Сенцова на Форуме единства в Мариуполе цитирует издание «Левый берег».

«Вернувшись сюда, находясь дома, я увидел и третью проблему. Это мы сами», — сказал Сенцов.

Свои слова он объяснил тем, что ментальность граждан страны сильно изменилась по сравнению с той, что была в 2014 году. Тогда, утверждает Сенцов, украинцы общались между собой «вежливо, корректно, открыто и честно», и воспоминания о «свете и тепле между людьми» очень помогали ему в заключении.

«Приехав и увидев постепенно, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к моему большому сожалению, что мы все это потеряли. Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти», — сказал Сенцов, пояснив, что общество раздроблено, и граждане нетерпимы к отличному от их мнению. Режиссер также добавил, что раздробленная страна «не способна победить никого».

Ранее Сенцов заявил, что ему стыдно за президента страны Владимира Зеленского после спора лидера государства с добровольцами в Донбассе. До этого он хвалил главу государства за искренность его намерений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!