Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов заявил в Европарламенте, что Украине нужно вернуть ядерное оружие. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.
По словам Сенцова, он не понимает, зачем обсуждать имплементацию Киевом минских соглашений и «формулы Штайнмайера». «Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать. Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум», — призвал украинский режиссер, выступая на совместном заседании трех комитетов Европарламента.
Сенцов заявил, что Киев добровольно отдал третье по количеству боеголовок атомное оружие в мире ради своей безопасности. По его словам, Украина получила вместо этого меморандум, гарантировавший ее территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США.
Режиссер считает, что даже Соединенные Штаты сегодня делают вид, что они «как бы не при чем». Сенцов заявил, что раз в итоге «у нас забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», однако это обсуждать не хотят, потому что обсуждают «формулу Штайнмайера». «А я считаю, что не надо обсуждать, она (формула — прим. «Ленты.ру») не имеет к ситуации никакого отношения», — сказал Сенцов евродепутатам.
Ранее украинский режиссер заявил, что пока Россию возглавляет Владимир Путин, Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс. В то же время Сенцов выразил мнение, что в переговорах, которые сейчас ведутся, нет ничего плохого, поскольку «это лучше, чем война».
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения.