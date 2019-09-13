На Украине объяснили невозможность объявить войну России

Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием. Об этом сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своем сайте.

Он напомнил, что Киев в свое время отказался от ядерного оружия, поэтому теперь ему нечего противопоставить Москве. «Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — подчеркнул Турчинов.

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В августе журналист Юрий Бутусов призвал украинские власти готовиться к войне с Россией. При этом он отметил, что Киев делать это пока не собирается. «Наоборот, все говорят: "Мир, мир, мир". Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны», — добавил Бутусов.

В мае советник президента Украины по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин сообщил, что руководство страны будет придерживаться курса на войну с Россией. Тогда же он предостерег главу государства Владимира Зеленского от визита в Москву и проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью РФ. Кремль отвергает все обвинения. На фоне ухудшения отношений политики, чиновники или общественники не раз задумывались о том, чтобы объявить войну Москве.

По данным на 2019 год, Россия из девяти стран, обладающих ядерным оружием, имеет самый крупный арсенал — семь тысяч боеголовок. На втором месте находятся США с 6,8 тысячи боеголовками.

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