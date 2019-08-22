Украину призвали готовиться к войне с Россией

Власти Украины должны объявить войну России. Об этом в своем блоге для портала «Обозреватель» написал украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, нынешние власти этого делать не собираются. «Наоборот, все говорят: "Мир, мир, мир". Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны», — говорится в материале. Прежде всего, как считает журналист, Киев должен разорвать с Москвой все отношения.

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Бутусов добавил, что так или иначе разрыв отношений прямо сейчас грозит Киеву параличом. «Государство должно быть нацелено на то, чтобы в любой момент быть готовым ответить на российскую агрессию, возможно, объявить войну», — сказал он.

24 июля после внеочередных парламентских выборов на Украине аналитики агентства Moody’s оценили шансы Киева на сближение с Москвой. Эксперты назвали позитивным моментом победу партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа», отметив готовность его команды проводить реформы и укреплять отношения с Западом, но нормализация отношений с Россией маловероятна, так как позиция украинской стороны будет оборонительной, а не конфронтационной, однако фактором риска остается конфликт на юго-востоке страны.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения. На фоне ухудшения отношений политики, чиновники или общественники не раз задумывались о том, чтобы объявить войну Москве. Например, в декабре 2018 года депутат Виталий Куприй даже внес в Верховную Раду соответствующее обращение к занимавшему на тот момент президентское кресло Петру Порошенко.

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