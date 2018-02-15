В Киеве объяснили невозможность объявить войну России

Украина не может объявить войну России, поскольку не способна противостоять ядерному государству. Об этом во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева заявил секретарь Совета национальной безопасности страны Александр Турчинов, передает УНИАН.

«Действительно, объявление войны делается во время военной агрессии. Проблема заключается в следующем — после полного ядерного разоружения Украины, которое состоялось с подписанием Будапештского меморандума, в Украине, на сегодняшний день, к сожалению, нет оружия, способного противостоять ядерному государству, каковым является Россия», — сказал он.

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«У нас нет военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения ими всего арсенала своего оружия, и именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, имеем оборонно-промышленный комплекс, есть оружие, достаточное для защиты страны», — добавил Турчинов.

Он подчеркнул, что после консультаций с партнерами, которые были гарантами безопасности Украины после отказа от ядерного оружия, выяснилось, что эти партнеры «могут нас поддержать не в военном плане, а только на дипломатическом уровне».

«Будапештский меморандум оказался фактически фейком. Именно поэтому мы не могли объявить войну ядерному государству, так как ядерное государство было готово к этой войне, и его вооруженные силы уже были готовы к вторжению, а Украина защитить себя в случае полномасштабной войны в то время не могла», — заключил политик.

В 1992 году украинские власти подписали Лиссабонский протокол о признании страны неядерным государством. В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, по которому Киев отказался от размещенного на территории страны советского ядерного оружия. Командование ядерными силами бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

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