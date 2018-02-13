Турчинов похвастал успехами украинских военных в Донбассе

В течение 2017 года части Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинулись вперед на десять и более километров на некоторых участках линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Громадське» сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

«Об этом приятно говорить, что и 2016-й и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на десять и более километров, улучшив свои позиции. Это факт», — сказал он.

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По его словам, попытки сторонников самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик изменить конфигурацию на линии разграничения «закончились фиаско».

В ДНР заявление Турчинова отвергли. «Это бред, у нас такого километража "серых зон" (нейтральных полос, разделяющих позиции подразделений ДНР и ЛНР и ВСУ — прим. "Ленты.ру") не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили. Они занимали некоторые участки в "серой зоне", причем не совсем удачные. Заявления о продвижениях — это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет», — сообщили РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения.

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