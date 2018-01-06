Порошенко поблагодарил Героя Украины за поражение в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко выразил поздравил командира батальона 95-й бригады ВСУ с военными достижениями, среди которых оборона Саур-Могилы. Сообщение об этом Порошенко написал в своем Twitter.

«Приветствую командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки — курган Саур-Могилу и гору Карачун. Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе», — написал он.

Саур-Могила — курган в Шахтерском районе Донецкой области. В августе 2014 года она была взята силами ВСУ с большими потерями и находилась под контролем Киева менее двух недель, после чего была обратно сдана ополченцам ДНР.

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