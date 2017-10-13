Порошенко назвал число воевавших в Донбассе украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне Киева участвовали 300 тысяч граждан. Об этом глава государства написал в пятницу, 13 октября, в своем микроблоге в Twitter.

«Более 300 тысяч человек прошли горнило войны и заслуженно (...) получили статус участника боевых действий», — отметил Порошенко.

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6 октября начальник украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины в случае силового разрешения конфликта в Донбассе за 10 дней потеряют до 12 тысяч военнослужащих, из них 3 тысячи — убитыми. Отвечая на вопрос о возможных потерях среди мирного населения, он сказал, что на 2,3 тысячи погибших военных приходится 10 тысяч местных жителей.

В августе президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч украинцев.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.