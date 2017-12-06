Раскрыты потери украинской армии в Донбассе

Более 2750 украинских военных, включая почти 2400 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибли во время конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщение опубликовано на сайте его пресс-службы.

Порошенко отметил, что погибшие военные «отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена. За каждый клочок родной земли», — сказал президент Украины.

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12 сентября стало известно, что Киев располагает сведениями о 3,8 тысячи украинских военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе вооруженного противостояния в Донбассе.

В августе Порошенко заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинцев.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.