Турчинов рассказал о марш-броске российской армии на Киев

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что в марте 2014 года Россия готовилась захватить восточные и южные области Украины, а также рассматривала возможность оккупировать Киев. С таким заявлением он выступил во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

Политик вспомнил, что 1 марта 2014 года Совет Федерации удовлетворил просьбу президента России Владимира Путина о вводе российских войск на территорию Украины. «По планам российских военных и политических руководителей, которые уже потом стали понятными, оккупация Крыма и разоружение украинских частей должны были закончиться именно 1 марта», — рассказал Турчинов.

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Затем, по его словам, Россия планировала, «спровоцировав гибель мирных граждан в Крыму и пользуясь хаосом и отсутствием власти на Украине», начать вторжение на территорию нескольких областей Украины. Турчинов сообщил, что Москва собиралась воспользоваться «отсутствием сопротивления и пожарами сепаратистских заговоров» и взять под контроль юг и восток Украины, а также «установить контроль над Киевом, чтобы восстановить силовым путем власть марионеточного режима [Виктора] Януковича».

В марте 2017 года советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал, что в 2014 году Россия могла без малейшего сопротивления за «два-три дня» занять Одессу и Харьков, а в Киеве российским войскам готовы были противостоять всего десять бронетранспортеров. По его словам, в августе-сентябре того года на всем пространстве от Мариуполя до Одессы не было ни одного военнослужащего ВСУ. Такая же ситуация наблюдалась и на киевском направлении.

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