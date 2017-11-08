Украинский комбат раскрыл планы по созданию Новороссии и захвату Киева

Командир батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что ополченцы в 2014 году не намерены были ограничиваться провозглашением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а хотели создать государство Новороссия из восьми областей Украины. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

По словам Власенко, новое государство должно было простираться от Одесской до Харьковской области, занимая весь юго-восток нынешней Украины. «Столица Новороссии должна была быть в Харькове. Но этого не допустили. Хотя в тех областях велась длительная подготовка, завозились оружие, "титушки" (молодые люди спортивного телосложения, участвующие в силовых акциях — прим.«Ленты.ру»), велась психологическая и идеологическая подготовка к захвату этих областей», — отметил комбат.

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Он добавил, что на втором этапе ополченцы предполагали форсировать Днепр и захватить Киев. «Нам, с нашей слабой армией — разрозненной, малоуправляемой — удалось это остановить», — сказал Власенко.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии. «Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ [Вооруженные силы Украины] не дают никакой возможности, никакой надежды [ополченцам Донбасса] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины», — сказал он.

Новороссия в качестве конфедеративного союза самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провозглашена в мае 2014 года. Бывший народный глава Донецкой области Павел Губарев отмечал, что к ДНР и ЛНР в составе Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины. В мае 2015 года председатель парламента Новороссии Олег Царев заявил, что проект временно закрыт.