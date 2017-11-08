Украинских журналистов шокировали рассказы официантов о русском Харькове

Журналисты украинского телеканала «1+1» в ходе рейда по кафе и ресторанам города Харькова выяснили, что подавляющее большинство официантов и гостей заведений игнорируют украинский язык. Соответствующий сюжет доступен на YouTube.

Так, в одном из суши-баров в центре города журналистам сообщили, что имеют только русскоязычное меню. Администратор заведения отметил, что центральный офис сети находится в Москве, поэтому украинского меню нет, а их корпоративный менеджер находится за пределами Украины. В другом заведении на просьбу принести украинское меню ответили: «А вы на русском вообще не понимаете?»

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В одной из кальянных Харькова сообщили, что украинское меню есть, но за ненадобностью хранится на складе. В заведении «Харитоновъ» официант шокировал журналистов, сказав, что Харьков — «больше русский город». Администратор добавила, что Харьков всегда считался русским городом и до сих пор является таковым.

3 ноября в харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины, в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия.

В январе бывший участник АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) избил блогера Дмитрия Заднепровского, который в киевском супермаркете потребовал обслужить его на украинском языке.