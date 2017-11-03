В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков

В харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия. Об этом на своей странице в Facebook написал активист, основатель общественной организации «Украинская народная Рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук.

По словам активиста, бывший военнослужащий спросил у кассирши, может ли она его обслужить на украинском. «Кассирша начала рассказывать, что она признает один государственный язык — русский, ждет российские танки, которые скоро приедут, и отпадет любая потребность в украинском. Потому что Харьков — это же Россия, если кто не в курсе», — написал Федорчук.

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Он высказал мнение, что это «история о потенциальных коллаборантах».

В январе бывший участник АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) избил блогера Дмитрия Заднепровского, который в киевском супермаркете потребовал обслуживать его на украинском языке.