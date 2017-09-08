Семью из Донбасса затравили в украинской школе за русский язык

В школе украинского Ужгорода (на западе страны) родители устроили травлю семьи первоклассницы, так как она с родителями переехала из Донецка. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает украинское издание «Вести».

По информации издания, семья отказалась сдавать дополнительные деньги на ремонт класса и мебель, поскольку этим школу должно обеспечивать государство. В ответ представители родительского актива объявили, что члены семьи ученицы являются сепаратистами и говорят на русском языке — «псячьей мове» («собачьем языке» — по-украински), как сказал один из членов актива класса.

Один из родителей направился в полицию, чтобы сообщить о появлении сепаратистов в школе. «Почему ты не разговариваешь по-украински? Мама не научила?» — спросили у отца ученицы на родительском собрании.

Материалы по теме Язык из Киева уберем Как на Украине искореняют русскоязычность с младых ногтей

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины вызвали на беседу отца киевского школьника, выступившего против написания детьми писем поддержки украинским военным в зону АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе).

В феврале в одной из киевских школ родители отказались собирать помощь для воюющих в Донбассе украинских силовиков, заявив, что те убивают мирных жителей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.