Выступившего против написания детьми писем бойцам АТО киевлянина вызвали в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на беседу отца киевского школьника, выступившего против написания детьми писем поддержки украинским военным в зону АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе). Об этом в среду, 5 апреля, сообщила на своей странице в Facebook его жена, пишущая под ником Лана Светликина.

«Ну вот, нам звонили "оттуда"... в пятницу супруг мой пойдет на беседу в СБУ», — написала она. Женщина отметила, что ее муж «никогда не совершал никаких преступлений». Она добавила, что до этого представитель спецслужбы приходил к супругу на работу — в одну из лабораторий радиационной медицины — и потребовал предоставить на него характеристику.

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14 февраля сообщалось, что в одной из киевских школ родители отказались собирать помощь для воюющих в Донбассе украинских силовиков, заявив, что те убивают мирных жителей. Отмечалось, что классный руководитель обратилась к родителям с просьбой собрать помощь участникам АТО, а также выслать им детские рисунки и письма поддержки от учеников. В ответ на это одна из матерей разместила фотографию памятника детям Донбасса, погибшим от рук украинских военных.

За неделю до этого сообщалось о том, что в Киеве участнику АТО Юрию Лапаеву отказали в маршрутке в бесплатном проезде, а пассажиры прокляли его за убийства мирных жителей. По словам мужчины, на него «набросились все присутствующие пассажиры, а их было пять».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.