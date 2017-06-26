Порошенко рассказал о похороненном благодаря украинской армии проекте Новороссии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии был похоронен благодаря украинской армии. Об этом глава государства заявил в интервью СМИ, передает УНИАН.

«Проект Новороссии народ Украины за эти три года похоронил. Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») не дают никакой возможности, никакой надежды [ополченцам Донбасса] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины», — сказал Порошенко.

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Украинский президент и ранее делал аналогичные заявления. Так, в феврале Порошенко заявил, что проект «Новороссия» был похоронен в степях под Днепропетровском (переименован Радой в Днепр). По его словам, «в окружающих казацких степях (...) Украина выиграла генеральное сражение за свою соборность».

Новороссия в качестве конфедеративного союза самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) провозглашена в мае 2014 года. Бывший народный глава Донецкой области Павел Губарев отмечал, что к ДНР и ЛНР в составе Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины.